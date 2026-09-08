Der junge Brite ist in den Sprints nicht zu schlagen - und das bei seinem Vuelta-Debüt. Vier Etappensiege bei der Spanien-Rundfahrt waren letztmals Primoz Roglic 2021 geglückt.

La Rabida (dpa) – Matthew Brennan zum Vierten: Der junge Sprinter aus Großbritannien hat als Vuelta-Debütant bereits seinen vierten Etappensieg geholt. Der 21-Jährige setzte sich auf dem 16. Teilstück nach 181,1 Kilometern von Cortegana nach La Rabida souverän vor dem Franzosen Bryan Coquard und dem Belgier Vito Braet durch. Vier Etappensiege bei der Spanien-Rundfahrt waren zuletzt Primoz Roglic 2021 gelungen.

Roglic wartet in diesem Jahr noch auf einen Erfolg bei der Vuelta. Der viermalige Gesamtsieger liegt weiter auf dem dritten Platz mit 2:10 Minuten Rückstand auf den führenden Spanier Enric Mas. Zweiter ist 2:06 Minuten zurück der Österreicher Felix Gall.

Für die Anwärter auf den Gesamtsieg wird es erst am Donnerstag wieder ernst, wenn das Einzelzeitfahren über 32,1 Kilometer ansteht. Dies ist womöglich auch die letzte Chance von Roglic, der Rundfahrt eine Wendung zu seinen Gunsten zu geben. Mit einem fünften Triumph wäre er Vuelta-Rekordgewinner.

Am Mittwoch könnten die Sprinter ein weiteres Mal zum Zug kommen. Auf der 17. Etappe über 185 Kilometer von Dos Hermanas nach Sevilla geht es über komplett flaches Terrain. Brennan winkt damit ein fünfter Etappensieg.