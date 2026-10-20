Johannes Golla spricht offen über persönliche Probleme und sorgt mit seinem Wechselwunsch für Wirbel. Der DHB stärkt seinem Kapitän den Rücken – mit Blick auf die Heim-WM und die anstehende EM-Quali.

Dortmund (dpa) – In einer für ihn persönlich schwierigen Phase erhält Johannes Golla Rückendeckung vom Deutschen Handballbund. Der 28-Jährige wird die Nationalmannschaft auch bei der Heim-WM im Januar als Kapitän anführen.

«Johannes Golla ist der Kapitän unserer Männer-Nationalmannschaft und führt die Mannschaft seit seiner Ernennung zu dieser Rolle auf und abseits der Platte in einer überragenden Weise. Diese Rolle wird er auch auf dem Weg zur und bei der Heim-WM im Januar in gewohnter Weise ausfüllen», sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes der Deutschen Presse-Agentur. Golla ist seit November 2021 Kapitän.

Golla: «Mentale Gesundheit ernsthaft gefährdet»

Die Rückendeckung des DHB kommt in einer für Golla persönlich schwierigen Phase. Der Kreisläufer hatte zuletzt mit seinem Wunsch nach einer Rückkehr von der MT Melsungen zur SG Flensburg-Handewitt für Wirbel gesorgt und dabei öffentlich über die Gefährdung seiner mentalen Gesundheit gesprochen.

«Unsere gesamte Welt, die wir uns in acht Jahren an der Förde aufgebaut haben, hinter uns zu lassen, auch Menschen, die mich gut kennen, haben längst gesehen, dass es mir nicht gut geht und dass es mittlerweile nicht mehr 'nur' Heimweh ist, sondern meine mentale Gesundheit ernsthaft gefährdet ist», schrieb Golla auf Instagram.

Gislason nominiert zwei Neulinge für EM-Qualifikation

Bevor Golla die DHB-Auswahl bei der Heim-WM als Kapitän anführt, stehen für ihn und seine Teamkollegen zunächst zwei Spiele in der EM-Qualifikation an. Am 5. November trifft die DHB-Auswahl in Berlin auf Belgien, drei Tage später ist das Team von Bundestrainer Alfred Gislason in der Slowakei gefordert. Für die beiden Partien berief der Isländer einen 18-köpfigen Kader, dem mit Linksaußen David Móré (ThSV Eisenach) und Rückraumspieler Niklas Theiß (HSG Wetzlar) auch zwei Neulinge angehören.

«Wir arbeiten mit einem Stamm, der die Abläufe kennt und eingespielt ist. Wir haben aber auch betont, dass wir auf einzelnen Positionen mehrere Spieler und ihre Leistungen beobachten», sagte Gislason. Neben Golla zählen auch Andreas Wolff, Juri Knorr und Julian Köster zu den bewährten Leistungsträgern im Aufgebot.