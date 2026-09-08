In der Sommerpause zeiht sich Isack Hadjar eine Verletzung am Handgelenk zu. Der Franzose verpasst nun schon sein drittes Rennen in Serie.

Madrid (dpa) – Max Verstappens Red-Bull-Teamkollege Isack Hadjar muss auch sein drittes Formel-1-Rennen nacheinander aussetzen. Eine Verletzung am Handgelenk aus der Sommerpause macht einen Start des 21-jährigen Franzosen auch an diesem Wochenende in Madrid unmöglich. Ihn wird erneut der Neuseeländer Liam Lawson vom Schwester-Team Racing Bulls vertreten.

«Diese Entscheidung wurde getroffen, da Isacks Genesung weiterhin positive Fortschritte macht. Er ist zwar noch nicht in der Lage, ins Cockpit zurückzukehren, wird das Team aber in Madrid unterstützen», teilte Red Bull mit. Lawson wird bei den Racing Bulls weiter von Yuki Tsunoda ersetzt. Zweiter Fahrer dort ist der Engländer Arvid Lindblad.