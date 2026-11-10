Charlotte (dpa) – Ohne den weiterhin verletzten Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder haben die Charlotte Hornets ihre Negativserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA beendet. Nach sechs Niederlagen in Folge gewannen die Hornets zu Hause 124:112 gegen die Cleveland Cavaliers. Welt- und Europameister Schröder hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und wird seinem Team wohl noch mehrere Wochen fehlen.

Grayson Allen war mit 27 Punkten bester Werfer der Hornets. Die beiden deutschen Liga-Neulinge Hannes Steinbach und Christian Anderson kamen ebenfalls zum Einsatz. Steinbach steuerte in 13 Minuten Einsatzzeit zwei Punkte und drei Rebounds zum Sieg bei, Anderson erreichte mit neun Punkten eine persönliche Saisonbestleistung. Aufseiten der Cavaliers führte Meleek Thomas mit 18 Punkten die interne Bestenliste an, Topstar James Harden erzielte elf Zähler.

Spurs und Lakers marschieren weiter

Mit einer weiteren Gala führte Victor Wembanyama die San Antonio Spurs zum neunten Sieg in Folge. Der Franzose kam beim 122:96-Auswärtssieg gegen die Phoenix Suns nicht nur auf 40 Punkte, sondern ragte einmal mehr auch defensiv heraus. Wembanyama sammelte elf Rebounds und blockte neun Würfe. In der Western Conference stehen nur die Los Angeles Lakers nach dem 124:114 bei den Atlanta Hawks besser da.

Superstar Luka Doncic war mit 32 Punkten, zehn Assists und acht Rebounds einmal mehr der Unterschiedsspieler für die Lakers. Nach dem zehnten Sieg im zwölften Saisonspiel und dem sechsten Erfolg in Serie stehen die Lakers an der Spitze im Westen.