Ein Sportler für den Sport - das kommt bei DOSB, Stiftung Deutsche Sporthilfe und Athleten Deutschland gut an. Die Erwartungen sind groß.

Berlin (dpa) – Der deutsche Sport hat die Ernennung des zweimaligen Kanu-Olympiasiegers Ronald Rauhe zum neuen Staatsminister für Sport begrüßt. «Einen Olympiasieger, der über Jahrzehnte als Sportsoldat im Kanurennsport Weltspitzenleistungen mit Engagement im Verein und der Vertretung von Athletinnen und Athleten kombiniert hat, am Kabinettstisch zu wissen, gibt dem Sport und dem ehrenamtlichen Engagement in unserem Land Rückenwind», sagte Thomas Weikert als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Rauhe war am Donnerstag von Kanzler Friedrich Merz zum Nachfolger von Christiane Schenderlein ernannt worden. Der Wechsel der CDU-Politikerin ins Gesundheitsministerium war schon vor der Sommerpause verkündet worden.

«Glaubwürdiger und sympathischer Botschafter»

Der deutsche Sport bekomme «einen glaubwürdigen und sympathischen Botschafter an höchster Stelle», betonte Max Hartung als Sprecher des Vorstands der Stiftung Deutsche Sporthilfe. «Durch seine Tätigkeit an den Schnittstellen von Sport, Medien und Wirtschaft kennt er die unterschiedlichen Herausforderungen eines modernen Sportsystems.»

Auch die nationale Athletenvertretung erhofft sich durch die Ernennung Rauhes einen Schub. «Ronny hat das Spitzensportsystem aus vielen Perspektiven kennengelernt und weiß um die besonderen Bedarfe der Athletinnen und Athleten», sagte Pia Greiten, die Präsidentin von Athleten Deutschland.

Die deutsche Sportpolitik stehe vor weitreichenden Transformationen: Das Sportfördergesetz, der Aufbau der Spitzensportagentur und des Zentrums für Safe Sport müssten konsequent umgesetzt werden. Und über allem steht noch die deutsche Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele.