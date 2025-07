Frankfurt/Main (dpa) – Der Spielplan für die erste Bundesliga-Saison der Frauen mit 14 Teams steht. Am 6. und 19. Spieltag kommt es zu den beiden Topspielen zwischen Meister FC Bayern München und Herausforderer VfL Wolfsburg. In der Hinserie (10. bis 13. Oktober) wird in Wolfsburg gespielt, in der Rückserie (20. bis 23. Februar) in München.

Schon weit vor der Veröffentlichung des Spielplans war bekannt, dass die Münchnerinnen am 6. September in der EM-Arena gegen Bayer Leverkusen die Spielzeit eröffnen. Nach Angaben des FC Bayern sind schon zwei Monate vorher 25.000 Tickets verkauft.

Große TV-Präsenz

Damit wird der Club-Rekord verbessert, der bislang bei 24.000 Zuschauern bei einem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona im Dezember 2022 lag. Anstoß ist um 17.45 Uhr, die Partie wird bei ARD, DAZN und MagentaSport zu sehen sein.

Allgemein hat die Frauen-Bundesliga ihre TV-Präsenz in den vergangenen Jahren stark verbessert. ARD und ZDF haben das Recht auf zehn frei empfangbare Begegnungen pro Saison erworben. Sport1 überträgt zum Abschluss des Spieltags die Partie am Montag. DAZN und MagentaSport haben die Rechte für alle 182 Saisonspiele.