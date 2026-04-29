Rafael Jodar macht es der Nummer eins der Tennis-Welt nicht einfach. Jannik Sinner muss in Madrid gegen den jungen Lokalmatadoren in den Tie-Break. Auch Real-Stars sind begeistert.

Madrid (dpa) – Spaniens starker Tennis-Teenager Rafael Jodar hat dem Weltranglistenersten Jannik Sinner auf dem Weg ins Halbfinale des Masters-1000-Turniers in Madrid einiges abverlangt. Der 19-Jährige lieferte dem 24 Jahre alten Italiener einen bemerkenswerten Kampf auch vor den Augen einiger Real-Fußballstars wie Jude Bellingham oder Thibaut Courtois.

Letztlich setzte sich Sinner mit 6:2, 7:6 (7:0) in knapp zwei Stunden durch – es war sein 21. Sieg in Serie. Der unterlegene Jodar wurde mit großem Applaus auch von Bellingham und dessen Real-Kollegen verabschiedet. Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev spielt gegen Sinners Landsmann Flavio Cobolli am Donnerstag um den Einzug in die Runde der besten vier.