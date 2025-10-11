Fußball Spanien bleibt souverän auf WM-Kurs – Portugal siegt spät dpa 11.10.2025, 22:53 Uhr

i Portugal - Irland Zed Jameson. DPA

Europameister Spanien bleibt in der WM-Qualifikation ohne Punktverlust. Portugal gewinnt in der Nachspielzeit, obwohl dem Superstar ein für ihn seltenes Missgeschick passiert.

Elche (dpa) – Spanien hat den nächsten Schritt in Richtung Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gemacht. Der Europameister bezwang Georgien mit 2:0 (1:0) und führt mit drei Siegen aus drei Spielen die Gruppe E souverän an. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko.







