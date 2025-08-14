Köln (dpa) – Die einen lieben es, die anderen halten es für überbewertet: An Spaghetti-Eis scheiden sich mitunter die Geister. Schauspieler Miloš Vuković sagte der Deutschen Presse-Agentur in Köln über die Eisspezialität: «Ich finde Spaghetti-Eis keineswegs überbewertet. Ich verbinde es total mit meiner Kindheit und mochte es sehr.» Aber: «Heute würde ich mir aber kein Spaghetti-Eis mehr bestellen.»

Der Grund: Einfach zu viel Schnickschnack. «Ich brauche diese ganzen Sachen rund um das Vanilleeis nicht, also keine Soße und Streusel und was weiß ich», sagte der «Unter uns»-Star. Er sei ein «totaler Vanilleeis-Typ». «Daher würde ich eine klassische Kugel-Vanilleeis einem Spaghetti-Eis immer vorziehen.»

Der 44-Jährige, der in Koblenz geboren wurde, gehört zu den bekanntesten Schauspielern der Serie «Unter uns», die in Köln gedreht wird und seit 1994 zum Nachmittagsprogramm von RTL gehört. Seit mehr als 25 Jahren spielt er dort den loyalen und hilfsbereiten Paco Weigel.