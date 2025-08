Spiesen-Elversberg (dpa) – Die SV Elversberg hat den 1. FC Nürnberg am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga dank eines Treffers in der Schlussphase mit 1:0 (0:0) besiegt. Das Tor der SVE gegen die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose erzielte Maximilian Rohr per Kopf nach einem Eckball in der 90. Minute.

In einem Duell mit wenigen Höhepunkten spielten die Gäste aus Franken zunächst noch zielstrebiger. Stürmer Artem Stepanow hatte gleich zu Beginn aus aussichtsreicher Position die große Chance auf die Führung, traf den Ball aber nicht richtig (2.).

Elversbergs Schnellbacher verpasst die Führung

Die SVE hatte zwar mehr Ballbesitz, strahlte aber lange Zeit keine Torgefahr aus – bis zur 42. Minute, als Luca Schnellbacher nach einer Flanke den Ball per Direktabnahme aus kurzer Distanz über das Tor schoss.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das große Spektakel erst einmal aus. Die besseren Chancen hatten die Elversberger, doch sowohl Bambasé Conté (65.) als auch Lukas Petkov (67.) fehlte im Abschluss die Präzision.

Drama in der Schlussphase

Rohr machte es besser und belohnte die Saarländer für einen couragierten Auftritt. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte Schiedsrichter Eric Weisbach nach einem Foulspiel des Ex-Nürnbergers Jan Gyamerah an Rafael Lubach auf Elfmeter für den «Club» entschieden. Weil das Vergehen außerhalb des Strafraums war, entschied der Unparteiische nach Überprüfung durch den Videobeweis auf Freistoß. Diesen setzte Lubach an die Latte.