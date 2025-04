Manchester (dpa) – Auf dem angestrebten Weg in die Champions League hat Manchester City in allerletzter Minute wertvolle Punkte erobert. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann dank Matheus Nunes das direkte Duell mit Aston Villa knapp mit 2:1 (1:1) und sprang so auf Tabellenplatz drei in der Premier League. Der Portugiese Nunes erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit das umjubelte Siegtor.

Zuvor hatte Bernardo Silva (7.) früh die Führung erzielt, die von Englands Nationalspieler Marcus Rashford (18./Foulelfmeter) zunächst gekontert wurde. City (61 Punkte) und Villa (57) sind mittendrin im Wettlauf um die Champions League. Dank einer starken internationalen Saison hat die Premier League fünf fixe Startplätze für Europas hochwertigsten Clubwettbewerb.

Marmoushs Tor zählt nicht

Liverpool (79) ist sicher dabei, auch Arsenal (66) ist kaum noch zu verdrängen. Dahinter konkurrieren auch Nottingham (60), Newcastle United (59) und der FC Chelsea (57) mit den beiden Champions-League-Teilnehmern, die sich am Dienstag im Ethiad Stadium duellierten.

City und Villa haben dabei seit dem Abend sogar ein Spiel mehr absolviert als alle Widersacher. Das vermeintliche Siegtor des ehemaligen Frankfurters Omar Marmoush (80.) für die Gastgeber wurde wegen einer Abseitsposition aberkannt. Doch Nunes rettete für Guardiola und Co. den Abend.