Voluntari (dpa) – Die deutschen U19-Fußballer haben dank einer starken Schlussoffensive das Halbfinale bei der Europameisterschaft erreicht und dürfen weiter auf den Titel hoffen. Das Team von Trainer Hanno Balitsch kam im letzten Vorrundenspiel gegen Norwegen zu einem 2:1 (0:0) und schloss die Gruppe B mit vier Punkten als Zweiter hinter den Niederlanden (9) ab. Gegner in der Vorschlussrunde ist am Montag Spanien.

Im rumänischen Voluntari brachte Sondre Granaas die Norweger in der 72. Minute in Führung. Doch Assan Ouedraogo (85.) mit einem Traumschuss in den Winkel und Said El Mala (90.+1) nach einem schweren Patzer des norwegischen Torhüters drehten die Partie für Deutschland.

Spätes Erwachen des DFB-Teams

Der DFB-Nachwuchs, der vor zwei Jahren bei der U17-WM den Titel gewann, hatte zum Auftakt gegen Gruppensieger Niederlande eine 0:3-Pleite hinnehmen müssen. Danach reichte es in einem spektakulären Duell mit England trotz einer 5:1-Führung nur zu einem 5:5.

Im Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Norwegen brauchte die deutsche Mannschaft zum sicheren Weiterkommen zwingend einen Sieg. Doch lange agierte das DFB-Team zu harmlos. Erst nach dem Rückstand wachten die Balitsch-Schützlinge auf und belohnten sich am Ende für ihr Aufbäumen.