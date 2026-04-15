Carlos Alcaraz wollte in Barcelona den Titel holen und wieder zur Nummer eins der Tennis-Welt aufsteigen. Doch daraus wird nichts. Ist vielleicht sogar sein Start in Roland Garros in Gefahr?

Barcelona (dpa) – Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat sein Achtelfinalmatch beim Heimturnier in Barcelona wegen einer Verletzung abgesagt. Nach einer Untersuchung seines rechten Handgelenks könne der 22-Jährige nicht weiter am ATP-500-Turnier teilnehmen, wie der Veranstalter bekannt gab. «Wir wünschen Dir eine schnelle Genesung und hoffen, Dich bald wieder spielen zu sehen!», heißt es in einem offiziellen Post des Turniers bei X.

Die Verletzung sei schwerwiegender als zunächst angenommen, sagte Alcaraz: «Ich muss auf meinen Körper hören, damit sie mich in Zukunft nicht beeinträchtigt.» Das Sandplatzturnier in Barcelona war für den Weltranglistenzweiten als wichtige Standortbestimmung für die French Open in Paris in knapp sechs Wochen eingeplant. Ob Alcaraz beim Masters-1000-Turnier ab der kommenden Woche in Madrid spielen kann, ist offen.

Sein Achtelfinal-Gegner profitiert

Der siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinner war in Barcelona als klarer Titelfavorit gestartet. Bei einem Sieg hätte er sich auch die Weltranglistenposition eins von seinem Dauerrivalen Jannik Sinner aus Italien zurückerobert. Allerdings hatte er schon bei seinem ersten Match gegen den finnischen Qualifikanten Otto Virtanen über Schmerzen im rechten Handgelenk und Unterarm geklagt. «Es war hart, ehrlich gesagt ein kleiner Kampf», hatte Alcaraz nach dem Zweisatzsieg gesagt.

Der Tscheche Tomas Machac, der Alcaraz im Achtelfinale am Donnerstag hätte gegenüberstehen sollen, zog damit kampflos in die nächste Runde ein.