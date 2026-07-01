Ohne Sonnencreme auf der Haut tagsüber aus dem Haus gehen? Im Sommer meist keine gute Idee. Doch was tun, wenn sich am Abend unschöne Spuren davon auf der Kleidung wiederfinden? Ein Experte weiß Rat.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Der Sonnenbrand hatte keine Chance, doch jetzt hat das Lieblingsshirt lästige Flecken? Stammen die von Sonnencreme, sind vor allem zwei Dinge gefragt: schnelles Handeln und festes Vollwaschmittel.

Denn ist das Waschmittel flüssig, enthält es keine Bleichmittel. Auf die kommt es im Fall der Flecken vom Sonnenschutzmittel aber an, so Reinigungsexperte Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW). Am besten wäscht man die Klamotten damit bei der höchstmöglichen Temperatur, die im Pflegeetikett der Kleidungsstücke angegeben ist.

Ist danach immer noch ein Fleck zu sehen, kann man die Stücke Glassl zufolge für zumindest einen halben Tag in eine Mischung aus handwarmem Wasser und Fleckensalz legen – am besten getrennt nach Farben. Oder man versucht es mit einem Spezialfleckentferner gegen Obstflecken, der auf die angefeuchtete Stelle gegeben wird. Anschließend in beiden Fällen noch mal waschen.

Vorsicht: Nicht alle Kleidungsstücke vertragen Bleichmittel. Sie erkennt man am Symbol eines durchgestrichenen Dreiecks im Pflegeetikett. Ist das Teil anders aber nicht zu retten, weil der Fleck so prominent ist, kann man die oben genannte Behandlung natürlich trotzdem probieren.

Nicht jeder hat das gleiche Fleckenrisiko

Besser ist es aber ohnehin, Flecken vom Sonnenschutzmittel ganz zu vermeiden. Das funktioniert am besten, indem man nach dem Eincremen oder Sprayen ein paar Minuten wartet, bevor man in Klamotten oder Badeanzug steigt. Dann ist das Sonnenschutzmittel schon eingezogen.

Welche Flecken Sonnenschutzmittel verursachen, hängt Reinigungsexperte Glassl zufolge auch vom individuellen Hautschweiß ab. Das heißt, «bei einem Menschen kommt es zu sehr hartnäckigen Flecken, bei einem anderen nicht».