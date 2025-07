Wer überlegt, für sein Sommerfest einen Kühlschrank in den Garten oder auf die Terrasse zu stellen, sollte an diese Punkte denken. Tipps, damit das Gerät nicht zum Stromfresser wird.

München (dpa/tmn) – An heißen Sommertagen sind gekühlte Getränke und frische Snacks beliebt. Wer für seine Party im Sommer einen zusätzlichen Kühlschrank im Garten oder auf der Terrasse benutzen will, sollte das Gerät an einen kühlen, schattigen Ort aufstellen. Dazu rät die Verbraucherzentrale Bayern.

Gerade an heißen Sommertagen kann der Stromverbrauch durch einen zusätzlichen Kühlschrank stark steigen. Direkte Sonneneinstrahlung auf den Kühlschrank sollte man vermeiden, genauso wie Wärmequellen in der Nähe. Schön weit weg mit dem Grill also.

Tür schnell wieder schließen und nicht zu kalt stellen

Was ist noch wichtig? Schnell sein:

Für möglichst wenig Warmluftzufuhr die Kühlschranktür immer nur so kurz wie möglich öffnen.

Frisch gekochte Speisen vor dem Einlagern erst abkühlen lassen. Das belastet das Kühlsystem nicht so sehr.

Die ideale Temperatur eines Kühlschranks liegt bei etwa sieben Grad Celsius. Das sorgt für ausreichend Kühlung ohne unnötigen Stromverbrauch.

Niedrigere Werte bringen keine Vorteile, kosten aber deutlich mehr Energie.

Neues Gerät kaufen – Label beachten, Zeit einplanen

Wer darüber nachdenkt, einen Kühlschrank für die Sommerparty oder für den Garten neu anzuschaffen, sollte auf eine hohe Energieeffizienz achten. Die Verbraucherzentrale Bayern erklärt: Modelle der Klasse A schneiden am besten ab.

Übrigens: Egal, ob man ein Gerät neu kauft oder für seine Party mietet, direkt nach der Lieferung ist ein Kühlschrank in der Regel nicht sofort einsatzbereit – auch wenn dieser stehend transportiert wurde. Damit sich das Kühlmittel setzen kann, sollte das Gerät vor dem Einschalten einige Stunden ruhen.