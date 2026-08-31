Renault sorgt mit dem Comeback des R4 für frische Luft - und zwar jetzt gleich im doppelten Sinn. Denn zum emissionsfreien Elektroantrieb gibt es nun auch noch ein flächendeckendes Faltdach.

Köln (dpa/tmn) – Den neuen Renault R4 gibt es jetzt auch als Plein Sud mit Faltdach. Damit erinnern die Franzosen nach Angaben des Herstellers an eine Idee aus den späten 1960er-Jahren, als der Renault 4 Plein Air luftig unterwegs war. Mit dem Plein Sud machen sie nun den elektrischen Kompaktwagen zu einem der wenigen elektrischen Open-Air-Modelle. Doch ganz so radikal wie der Plein Air – ohne Türen, festes Dach oder Heckklappe –, ist der aktuelle Frischluftwagen nicht.

Der Konkurrent von Autos wie VW ID.Cross und Kia EV2 ist kein vollwertiges Cabrio, doch wo sonst in der Regel mittlerweile allenfalls noch gläserne Panoramadächer montiert werden, gibt es jetzt eine große Stoffbahn. Diese öffnet sich auf Knopfdruck bis weit hinter den Rücksitz und gibt den Blick zum Himmel frei, so der Hersteller. Sind dann auch noch alle Seitenscheiben geöffnet, weht es drinnen fast wie in einem echten Cabrio.

Den Preis des R4 Plein Sud beziffert der Hersteller mit mindestens 36.300 Euro. Gegenüber dem geschlossenen Modell ergibt das einen Frischluft-Aufschlag von 1.800 Euro. Der Antrieb bleibt unverändert, allerdings gibt es den Plein Sud nur mit dem größeren der beiden Akkus. Er nimmt 52 kWh auf und ermöglicht eine Normreichweite von rund 390 Kilometern. Den Antrieb übernimmt ein Frontmotor mit 110 kW/150 PS. Damit sind bis zu 150 km/h möglich – und entsprechend stürmische Frisuren.