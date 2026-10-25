Dass Alexander Zverev das Jahr als Nummer eins der Welt beendet, steht schon länger fest. Bereits in Wien kann er sich den Traum erfüllen.

Wien (dpa) - Alexander Zverev kann sich schon in dieser Woche den Traum von Platz eins in der Weltrangliste erfüllen. Erreicht der 29-Jährige beim Turnier in Wien das Viertelfinale, löst er Jannik Sinner auf dem Tennis-Thron ab. Der Italiener hat seine Saison wegen einer Knieverletzung bereits beendet und kann seine Punkte aus dem erfolgreichen Vorjahr damit nicht mehr verteidigen. Dass Zverev das Jahr als Weltranglisten-Erster abschließt, steht daher schon länger fest. Nun kann es schon in der österreichischen Hauptstadt so weit sein.

Zverev ist erst der zweite Deutsche bei den Männern nach Boris Becker, der Platz eins in der Tennis-Welt übernimmt. Bei den Frauen hatten das lediglich Steffi Graf und Angelique Kerber geschafft. In Wien trifft Zverev, der in diesem Jahr die French Open und die US Open gewonnen hat, zum Auftakt auf den spanischen Wildcard-Spieler Martin Landaluce.

Zverev fühlt sich wieder frisch

Nach einer knapp einwöchigen Tennis-Pause fühlt sich Zverev dabei bereit für den Jahresendspurt. «Ich habe fünf Tage frei genommen, habe ein bisschen Golf gespielt, habe wirklich den Tennisschläger gar nicht angefasst. Und das hat mir sehr, sehr gutgetan», sagte Zverev bei RTL/Sky. Nach Wien stehen noch das Masters-1000-Turnier in Paris sowie die ATP Finals in Turin und die Davis-Cup-Endrunde in Bologna auf dem Programm.

Zuletzt hatte Zverev beim Masters-1000-Event in Shanghai im Halbfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina in drei Sätzen verloren. «In China war ich leer, also ich war wirklich völlig am Ende mit meinen Kräften. Mental war ich auch sehr, sehr müde», räumte Zverev ein. Nun sei er aber fit.