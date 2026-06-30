Weil man auf einem Bein schlecht stehen kann, stellt China-Newcomer Geely dem Starray ein zweites Modell zur Seite: Als E5 soll das SUV zum Kampfreis die elektrische Kompaktklasse aufmischen.

Raunheim (dpa/tmn) – Ein chinesischer Hersteller ohne Elektroauto? Auch bei Geely haben sie begriffen, dass Verbrenner alleine nicht ins Bild passen. Deshalb erweitert der Newcomer seine Startaufstellung und schickt parallel zum Plug-in-SUV Starray auch das Akku-Auto E5 ins Rennen.

Als Konkurrent für Fahrzeuge wie VW ID.4 oder Kia EV5 entwickelt, soll das 4,62 Meter lange SUV seine Wettbewerber im Preis deutlich unterbieten und startet deshalb bereits bei 37.990 Euro.

475 Kilometer maximale Reichweite und lange Garantie

Angeboten wird der immer mit sieben Airbags und im besten Fall auch mit Panoramadach und Head-up-Display ausgestattete E5 dem Hersteller zufolge in mehreren Versionen. Diese fahren mit einem 160 kW/218 PS starken Frontmotor und erreichen bis zu 175 km/h. Die Einstiegsvariante hat demnach einen Akku von 60,2 kWh, der für bis zu 430 Kilometer reicht und danach mit bestenfalls 120 kW geladen wird.

In den höheren Modellversionen bauen die Chinesen einen Akku mit 68,4 kWh ein, stellen bis zu 475 Kilometer Reichweite in Aussicht und erhöhen die Ladeleistung auf 135 kW. Zwar ist Geely als Marke verglichen mit Konkurrenten wie BYD oder MG spät dran mit dem Markteintritt in Europa, will dafür aber mit günstigen Preisen punkten und einer außergewöhnlichen Garantie: So stehen die Chinesen über acht Jahre und 200.000 Kilometer für technische Mängel ein.