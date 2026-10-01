Bei allem elektrischen Engagement hält Hyundai auch der alten Schule die Treue und erneuert noch einmal den Tucson. Unter der Haube will es der Tiguan-Gegner allen recht machen - beinahe jedenfalls.

Offenbach (dpa/tmn) – Der Hyundai Tucson geht in die nächste Runde. Als Konkurrent für Modelle wie den VW Tiguan oder den Toyota RAV4 soll das 4,56 Meter lange SUV noch in diesem Jahr in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit, nannte aber noch keine Preise.

Aufgebaut ist der neue Tucson auf einer konventionellen Plattform. Das in Länge und Radstand leicht gewachsene und deshalb etwas geräumigere SUV erhält den Koreanern zufolge ein neues Design, erkennbar an markanten Falzen im Blech und neuen Lichtleisten an Bug und Heck.

Innen gibt es ein neu gestaltetes Cockpit mit einem schlanken Displaystreifen über dem Lenkrad und einem bis zu 17 Zoll großen Infotainment-Screen daneben. Darauf läuft ein neues Betriebssystem auf Android-Basis mit vereinfachter Bedienung und verbesserten Update-Möglichkeiten.

Verbrenner holen sich elektrische Hilfe

Unter der Haube versagt sich Hyundai der reinen Elektrifizierung, bietet aber mehrere Verbrenner mit unterschiedlich starker E-Unterstützung an. Das Basismodell fährt konventionell mit einem 110 kW/150 PS starken 1,6-Liter-Benziner.

Darüber rangieren ein Hybrid mit 180 kW/245 PS und ein 215 kW/292 PS starker Plug-in-Hybrid mit 17,1 kWh-Akku und bis zu 81 Kilometern elektrischer Reichweite.

Ein Detail haben sich die Koreaner aber vom Elektroauto abgeschaut: Sie nutzen die Pufferakkus des Hybrid-Antriebs jetzt als Powerbank, damit etwa die Klimaanlage oder das Infotainment auch im Stand ohne laufenden Motor genutzt werden können.