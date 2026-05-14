Schlieren auf der Windschutzscheibe können zum Problem werden - vor allem bei tief stehender Sonne. Mit diesen Tipps behalten Sie den Durchblick.

München (dpa/tmn) – Gute Sicht ist beim Autofahren wichtig. Deshalb sollte vor allem die Front- und die Heckscheibe regelmäßig geputzt werden – und immer bei Bedarf. Etwa dann, wenn Blütenstaub auf dem Auto ist.

Schmutz und Schlieren streuen ansonsten das auf das Fensterglas einstrahlende Licht. Das verstärkt besonders bei tief stehender Sonne in den Morgen- und Abendstunden die Blendung. Beim Reinigen auch die Innenseite der Fenster nicht vergessen, rät der ADAC.

Für die Reinigung tun es meist ein einfacher Glasreiniger und ein Mikrofasertuch. Reicht handelsüblicher Scheibenreiniger bei Teerflecken oder Fliegendreck nicht mehr aus, können Spezialentferner helfen.

Drei weitere Tipps fürs Putzen

1. Bei der Innenreinigung der Seitenscheiben empfiehlt es sich, die Fenster auch mal etwas herunterzufahren. Dadurch lassen sich die oberen Bereiche reinigen, die normalerweise unter den Dichtungen verborgen sind.

2. Die Scheiben möglichst im Schatten putzen, damit keine Schlieren entstehen. Werden die Scheiben innen senkrecht und außen waagerecht gereinigt, erkennt man Schlieren leichter und weiß, wo man gezielter nacharbeiten muss.

3. Nach einer Fahrt durch die Waschanlage mit Wachsprogramm sollte man Frontscheibe und Wischer von Wachsresten befreien, damit die Wischer schlierenfrei wischen.