Die Herbstferien sind vorbei und bis Weihnachten ist es noch ein wenig hin - weitgehende Ruhe auf den Autobahnen? Ja, in der Regel schon, doch mancherorts kann es haken.

München/Berlin (dpa/tmn) – Endlich mal aufatmen können? Zumindest in Bezug auf die Staugefahr auf den Autobahnen könnte das am kommenden Wochenende (6. bis 8. November) durchaus gelingen. Dann «kehrt wieder Ruhe ein», sagt der Auto Club Europa (ACE) voraus. Auch dem ADAC zufolge dürfte es in der Regel entspannt zugehen: Er sieht nur «geringe Staugefahr».

Am ehesten kann das Ende der Herbstferien in Bayern am Sonntag im Süden zu mehr Verkehr und Störungen führen. So dürfte es dort auf den Heimreiserouten vor allem in Baustellenbereichen eine moderate Staugefahr geben. Doch «lange Staus sind eher selten», gibt sich der ACE optimistisch.

Am vollsten dürfte es nach den klassischen Ferien- und Urlaubszeiten den Angaben zufolge nun wieder am Freitagnachmittag werden, wenn sich Berufs- und Wochenendpendler auf den Weg machen. Wer jetzt außerhalb der Saison mit dem Auto verreisen will, sollte möglichst nicht in den Berufszeiten starten und sich vor Fahrtantritt genau über die Verkehrssituation informieren.

Baustellen und herbstliche Witterung

Nadelöhre sind immer wieder Baustellen, von denen der ADAC aktuell noch rund 1.000 auf den Autobahnen zählt. Auch auf witterungsbedingte Störungen sollten sich Autofahrer im Herbst wieder einstellen. Das kann je nach Region von ersten Bodenfrösten bis hin zu winterlichen Straßen reichen – vor allem im Mittelgebirge oder in den Alpen.

Beide Verkehrsclubs erwarten zwischen Freitag und Sonntag im Großraum München sowie auf folgenden Autobahnen mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

A 1 Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln A 2 Magdeburg – Braunschweig – Hannover – Dortmund A 3 Passau – Nürnberg – Würzburg – Frankfurt – Köln A 4 Aachen – Köln – Olpe A 5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg – Frankfurt/Main A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A 8 Salzburg – München – Ulm – Stuttgart – Karlsruhe A 9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig A 12 Berliner Ring – Frankfurt/Oder A 24 Hamburg – Schwerin A 45 Hagen – Dortmund A 61 Koblenz – Mönchengladbach A 81 Böblingen – Stuttgart – Heilbronn – Würzburg A 93 Rosenheim – Kiefersfelden A 95 München – Garmisch-Partenkirchen A 96 Lindau – München A 99 Autobahnring München

In Österreich wird es ruhiger – aber die Transitrouten bleiben beliebt

Auch im benachbarten Ausland wird es laut ADAC langsam ruhiger, aber vor allem die Transitstrecken bleiben staugefährdet. Das gilt demnach für folgende Strecken:

A 1 (Westautobahn)

A 9 (Pyhrnautobahn)

A 10 (Tauernautobahn)

A 12 (Inntalautobahn)

A 13 (Brennerautobahn von und nach Italien)

A 14 (Rheintal/Walgau-Autobahn)

B 179 (Fernpass)

B 197 (Arlberg Bundesstraße)

In der Schweiz sind vor allem die Transitrouten betroffen

In der Schweiz sind vor allem die A 1 (Bern – Zürich – St. Margrethen), die A 2 auf der Gotthard-Route, die A 3 zwischen Basel, Zürich und Chur sowie die A 13 auf der San-Bernardino-Route betroffen.