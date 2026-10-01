«Wie soll ich die nur runterbekommen?» Wenn die Tablette oder die Kapsel recht groß ist, wird das Herunterbekommen zum Problem. Diese Tipps helfen.

Baierbrunn (dpa/tmn) – «Mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen»: So steht es oft auf dem Beipackzettel eines Medikaments. Manche große Tabletten oder an der Zunge klebende Kapseln gehen dennoch schwer herunter. Und nicht immer gibt es die Arzneimittel alternativ in flüssiger Form oder zum Lutschen.

Was dann? Mit diesen sechs Tipps fällt das Schlucken leichter, berichtet die Zeitschrift «Apotheken Umschau» (Ausgabe A 10/26).

Grundsätzlich schluckt es sich aufrecht stehend oder sitzend am besten. Helfen kann auch, vor dem Schlucken erst durch die Nase auszuatmen.

Damit die Tablette nicht im Mund festklebt, trinkt man schon vorher einen Schluck stilles Wasser. Dann die Tablette am besten mittig hinten auf die Zunge legen, noch mal Wasser nehmen und alles schlucken.

Große Tabletten in der Mitte teilen. Aber Achtung: nur, wenn es laut Beipackzettel oder Auskunft in der Apotheke erlaubt ist. Manche Tabletten dürfen nämlich trotz Bruchkerbe nicht geteilt werden.

Wenn die Einnahme sich mit Essen verträgt, erleichtert etwas Breiiges das Schlucken von Tabletten oder Kapseln. Das Medikament auf einen Löffel etwa mit Apfelmus, Joghurt oder zerdrückter Banane legen, alles in den Mund nehmen und herunterschlucken.

Vor allem bei Kapseln wirkt die Kinn-zur-Brust-Methode. Dafür aufrecht hinsetzen und einen Schluck Wasser trinken. Kapsel auf die Zunge legen, Wasser in den Mund nehmen, aber noch nicht schlucken. Lippen schließen, Kinn zur Brust senken und dann erst herunterschlucken.

Bei großen Tabletten eine flexible Plastikflasche mit etwa einem halben Liter stillem Wasser füllen. Die Tablette auf die Zunge legen und die Flaschenöffnung fest mit den Lippen umschließen. Kopf leicht nach hinten neigen, kräftig aus der Flasche saugen und sofort schlucken. Anschließend Wasser nachtrinken.