Medikamenteneinnahme
So gelingt das Schlucken großer Tabletten
Eine Frau hält eine Kapsel und ein Glas Wasser in der Hand
Wasser hilft bei der Einnahme von Medikamenten - manchmal kommt es aber auf das richtige Timing an.
Christin Klose. DPA

«Wie soll ich die nur runterbekommen?» Wenn die Tablette oder die Kapsel recht groß ist, wird das Herunterbekommen zum Problem. Diese Tipps helfen.

Lesezeit 1 Minute

Baierbrunn (dpa/tmn) – «Mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen»: So steht es oft auf dem Beipackzettel eines Medikaments. Manche große Tabletten oder an der Zunge klebende Kapseln gehen dennoch schwer herunter. Und nicht immer gibt es die Arzneimittel alternativ in flüssiger Form oder zum Lutschen.

Was dann? Mit diesen sechs Tipps fällt das Schlucken leichter, berichtet die Zeitschrift «Apotheken Umschau» (Ausgabe A 10/26).

  • Grundsätzlich schluckt es sich aufrecht stehend oder sitzend am besten. Helfen kann auch, vor dem Schlucken erst durch die Nase auszuatmen.
  • Damit die Tablette nicht im Mund festklebt, trinkt man schon vorher einen Schluck stilles Wasser. Dann die Tablette am besten mittig hinten auf die Zunge legen, noch mal Wasser nehmen und alles schlucken.
  • Große Tabletten in der Mitte teilen. Aber Achtung: nur, wenn es laut Beipackzettel oder Auskunft in der Apotheke erlaubt ist. Manche Tabletten dürfen nämlich trotz Bruchkerbe nicht geteilt werden.
  • Wenn die Einnahme sich mit Essen verträgt, erleichtert etwas Breiiges das Schlucken von Tabletten oder Kapseln. Das Medikament auf einen Löffel etwa mit Apfelmus, Joghurt oder zerdrückter Banane legen, alles in den Mund nehmen und herunterschlucken.
  • Vor allem bei Kapseln wirkt die Kinn-zur-Brust-Methode. Dafür aufrecht hinsetzen und einen Schluck Wasser trinken. Kapsel auf die Zunge legen, Wasser in den Mund nehmen, aber noch nicht schlucken. Lippen schließen, Kinn zur Brust senken und dann erst herunterschlucken.
  • Bei großen Tabletten eine flexible Plastikflasche mit etwa einem halben Liter stillem Wasser füllen. Die Tablette auf die Zunge legen und die Flaschenöffnung fest mit den Lippen umschließen. Kopf leicht nach hinten neigen, kräftig aus der Flasche saugen und sofort schlucken. Anschließend Wasser nachtrinken.

© dpa-infocom, dpa:261001-930-772205/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Gesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren