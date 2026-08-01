Der Melizanosalata ist die griechische Antwort auf das orientalische Baba Ganoush - allerdings ohne Sesampaste. Wie man den Auberginendip selbst zubereitet, erklärt Rezeptentwicklerin Julia Uehren.

Köln (dpa/tmn) – Melitzanosalata ist ein Klassiker der griechischen Küche und bedeutet übersetzt schlicht «Auberginensalat». Obwohl es Salat heißt, wird Melitzanosalata allerdings als Dip serviert. Durch das sanfte Backen im Ofen verliert die Aubergine ihre Bitterstoffe und verwandelt sich in ein butterweiches Fruchtfleisch, das traditionell mit dem Messer gehackt wird. So behält der Dip eine rustikale Struktur.

Das Aroma lebt von minimalistischen, aber intensiven Zutaten: Das rauchig-süße Fruchtfleisch der Aubergine trifft auf die spritzige Frische von Zitronensaft und Olivenöl. Eine kleine Zehe Knoblauch sorgt für die typisch mediterrane Würze, während reichlich glatte Petersilie dem Dip eine angenehm krautige Note verleiht.

Als Beilage passt für mich warmes Fladenbrot hervorragend, oder wenn es deftiger sein soll, gegrilltes Fleisch und Feta. Meine Weinempfehlung zu Melitzanosalata kommt natürlich auch aus Griechenland: Wer es frisch mag, serviert einen Assyrtiko von Santorin, dessen mineralische Säure perfekt mit dem Olivenöl harmoniert.

Zutaten für 6 Portionen:

3 Auberginen

15 g Petersilie (glatt)

1/2 Zitrone

1 Zehe Knoblauch (klein)

2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Die längs halbierte Auberginen mit der Schnittfläche nach unten in eine große Auflaufform legen. Die Haut der Auberginen mehrmals einstechen. Die Auberginen im Backofen ca. 1 Stunde backen. Die Auflaufform aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen und dann die Haut vom Fruchtfleisch lösen bzw. das Fruchtfleisch auskratzen. Das Fruchtfleisch weiter auskühlen lassen und dann, je nach Geschmack, mit einem Messer grob oder fein hacken und in eine Schüssel geben. Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blätter fein hacken. Zitrone auspressen. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse zur Aubergine drücken. Petersilie hinzugeben und mit Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen. Vor dem Servieren ca. 1 Stunde zugedeckt im Kühlschrank ziehen lassen.

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