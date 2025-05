Der Traum vom achten WM-Titel ist geplatzt. Bei der Snooker-WM in Sheffield verpasst Ronnie O'Sullivan das Finale. Zeitweise wird er sogar vorgeführt.

Sheffield (dpa) – Der siebenmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan hat bei der Snooker-WM in Sheffield den Einzug ins Finale verpasst. Gegen Zhao Xintong aus China verlor der 49 Jahre alte Engländer mit 7:17. Bereits nach den ersten beiden Sessions hatte es 4:12 gestanden. Im Finale trifft der 28 Jahre alte Zhao auf Judd Trump aus England oder den Waliser Mark Williams. Das Endspiel findet am Sonntag und Montag statt.

Im altehrwürdigen Crucible Theatre von Sheffield geriet O'Sullivan, genannt «The Rocket», nach einem 4:4 zum Auftakt vor allem in der zweiten Session völlig aus dem Rhythmus und kassierte ein 0:8 gegen den 28 Jahre alten Linkshänder. Durch das Halbfinal-Aus verpasste es O'Sullivan, zum alleinigen Rekordhalter der Modern Era aufzusteigen.

Der frühere Snooker-Profi John Virgo, der das Spiel für BBC kommentierte, geriet ob der starken Vorstellung von Zhao Xintong ins Schwärmen: «Was für ein Spieler. Was für eine Zukunft er in diesem Spiel hat. Ronnie O'Sullivan so zu schlagen, ist eine phänomenale Leistung. Vielleicht eine Wachablösung, genau hier und jetzt.»