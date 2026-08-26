Etikette im Job
Small Talk am Arbeitsplatz? So entkommen Sie – freundlich
Frau sitzt mit Kopfhörern im Büro
Sie wollen dem Small Talk im Büro entkommen? Dann können Kopfhörer ein effektives Mittel sein.
Christin Klose. DPA

Wer keine Lust auf Bürogeplauder hat, kann mit einem einfachen Trick Quasselstrippen abwimmeln. Wie Sie bei Gesprächsangeboten dennoch zugewandt bleiben.

Lesezeit 1 Minute

Hamburg (dpa/tmn) – Wer im Großraumbüro arbeitet, kennt es besonders gut: Man würde so gerne konzentriert arbeiten – aber es geht nicht, weil immer einer quatschen will. Wie reagiert man da richtig?

Imageberaterin Imme Vogelsang rät: «Wenn Sie Zeit haben und denjenigen mögen, der Sie anspricht, dann gehen Sie mit ihm in die Teeküche oder einen Kaffee trinken.» Denn Austausch und Anteilnahme sind wichtig für das Gemeinschaftsgefühl. Entscheidend ist aber der Ortswechsel. Denn eine Unterhaltung im Großraumbüro ist rücksichtslos und stört andere.

Freundlich und zugewandt bleiben

Wer keine Kapazitäten für eine Unterhaltung hat, der darf das aber auch genau so kommunizieren. «Wichtig ist, dass Sie freundlich und zugewandt bleiben», so Vogelsang. Das könnte etwa so aussehen: «Ich habe jetzt leider keine Zeit, aber wollen wir nicht heute Nachmittag/morgen/bald Kaffee trinken oder Mittagessen gehen?»

Und dann gibt es noch die Königsdisziplin. Einem Gesprächspartner absagen, mit dem man sich auch in Zukunft nicht unterhalten möchte. «Hier ist die eleganteste Lösung auch, das Gespräch zu vertagen. Allerdings möglichst unkonkret», so die Imagetrainerin. Die Chancen stehen gut, dass es zu einem solchen Gespräch dann gar nicht kommt.

Dank Kopfhörer immer beschäftigt wirken

Und wie vermeidet man, überhaupt erst angesprochen zu werden? Hier können Kopfhörer helfen. «Sie sind ein sichtbares Zeichen dafür, dass man beschäftigt ist», sagt Vogelsang. Sie strahlen «Bitte nicht stören» aus und können häufig auch Umgebungsgeräusche dämpfen. So bleiben Sie fokussiert und entkommen mit Glück allen Small-Talk-Angeboten.

© dpa-infocom, dpa:260826-930-584259/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren