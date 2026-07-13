Nach seinem Wimbledon-Sieg erzählt der italienische Tennisprofi Jannik Sinner von seinem Treffen mit Prinzessin Kate und der königlichen Familie.

London (dpa) – Im Gespräch mit der königlichen Familie fühlt sich Tennisstar Jannik Sinner auch mit etwas Übung noch unsicher. Prinzessin Kate und Prinz William besuchten mit ihren Kindern George und Charlotte das Wimbledon-Finale zwischen Sinner und dem deutschen Tennisprofi Alexander Zverev.

Prinzessin Kate übernahm als Schirmherrin die Siegerehrung – anschließend ergab sich für den erneuten Wimbledon-Champion Sinner noch die Gelegenheit zum kurzen Gespräch.

Das sei nicht einfacher gewesen als im vergangenen Jahr, sagte der 24 Jahre Italiener, der seinen Titelgewinn von 2025 wiederholte. «Ich habe so viel

Respekt, dass ich nie weiß, wo die Grenze liegt», sagte Sinner. «Ich habe die Kinder gefragt, ob sie noch spielen. Sie sind sehr glücklich, ja, das tun sie. Wir haben uns ganz kurz unterhalten.» Man würde merken, dass sie den «Sport lieben».

Prinzessin Kate hatte am Samstag auch die Siegerehrung des tschechischen Frauen-Endspiels übernommen, das Linda Noskova gegen Karolina Muchova gewann. Sie hatte den Londoner Rasenklassiker überraschend auch in der ersten Woche des Turniers schon besucht.