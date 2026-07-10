Jannik Sinner gegen Alexander Zverev - so lautet die Endspiel-Paarung der diesjährigen Wimbledon-Auflage. Auch die italienische Nummer eins der Tennis-Welt kommt mit einem Dreisatzerfolg weiter.

London (dpa) – Titelverteidiger Jannik Sinner ist der Gegner von Alexander Zverev im Endspiel von Wimbledon. Der italienische Tennis-Weltranglisten-Erste (24) setzte sich im zweiten Halbfinale des Rasenklassikers in London gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (39) mit 6:4, 6:4, 6:4, durch.

Am Sonntag spielen Zverev und Sinner um den Titel (17.00 Uhr/Prime Video). Für einen Triumph und seinen zweiten Grand-Slam-Titel muss Zverev damit nach neun Niederlagen in Serie erstmals wieder gegen Sinner gewinnen. Der Hamburger war zuvor im ersten Vorschlussrundenduell mit einem 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 gegen den britischen Außenseiter Arthur Fery erstmals ins Finale von Wimbledon eingezogen.

Nach den Eindrücken der vorherigen Runden behauptete sich Sinner überraschend klar gegen Djokovic und zeigte eine Leistungssteigerung. Auch im vergangenen Jahr hatte der Südtiroler auf dem Weg zu seinem ersten Wimbledon-Titel im Halbfinale gegen Djokovic gewonnen und dann im Endspiel gegen den diesmal verletzt fehlenden Spanier Carlos Alcaraz gesiegt.

Djokovic kann sich damit auch in Wimbledon den Traum von seinem 25. Grand-Slam-Titel nicht erfüllen. Der siebenmalige Wimbledonsieger hatte vor dem Duell mit Sinner ein Viertelfinale über 5:15 Stunden gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime überstehen müssen.