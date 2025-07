London (dpa) – Jannik Sinner hat durch den Wimbledon-Triumph eine kuriose Wette mit seinem Trainer gewonnen und darf nun über eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit selbst bestimmen. Der frühere australische Tennisprofi Darren Cahill hat den Italiener zur Nummer eins der Welt gemacht, zu vier Grand-Slam-Titeln geführt und will seine Laufbahn als Coach eigentlich Ende des Jahres beenden.

«Wir hatten eine Wette vor dem Finale. Er hat mir gesagt, wenn ich morgen gewinne, kann ich aussuchen, ob er bleibt oder nicht. Das ist meine Entscheidung», sagte Sinner nach dem Vier-Satz-Sieg im Wimbledon-Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz. «Wenn ich entscheide, mit ihm weiterzumachen, wird er nicht mehr so viel reisen. Ich habe immer eine ehrliche Person gesucht, die mir viel gibt, nicht nur auf dem Tennisplatz, aber auch außerhalb, wie man lebt. Er ist großartig.»

Sinner: «Das ganze Jahr war nicht leicht»

Auf die Zukunft angesprochen sagte der 59 Jahre alte Cahill, der auch Andre Agassi, Lleyton Hewitt und Simona Halep zu großen Erfolgen geführt hatte: «Ich will das nicht beantworten. Ihr müsst Jannik fragen.» Zu dem Trainer-Team gehört auch der Italiener Simone Vagnozzi.

Cahill trainiert Sinner seit Juli 2022 und hatte seinen Schützling auch nach dem Bekanntwerden von zwei positiven Dopingtests verteidigt. Der Südtiroler war dieses Jahr nach dem Triumph bei den Australian Open für drei Monate gesperrt worden. Bei den French Open hatte Sinner noch gegen Alcaraz in einem epischen Finale trotz dreier Matchbälle eine bittere Niederlage kassiert.

«Ich habe an die ganzen Sachen gedacht, was ich durchgemacht habe die letzte Zeit. Das ganze Jahr war nicht leicht», sagte Sinner über seine Gedanken nach dem Triumph. «Es fühlt sich emotional an, weil nur die Leute, die mir nah sind, und ich wissen, was ich auf und neben dem Platz durchgemacht habe und das war alles andere als einfach.»