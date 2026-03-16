«Ein besonderer Tag für Italien»: Tennisstar Jannik Sinner zeigt sich in seiner Siegesrede als großer Formel-1-Fan – und würdigt den Triumph seines erst 19 Jahre alten Landsmanns Kimi Antonelli.

Indian Wells (dpa) – Nach seinem Turniersieg in Indian Wells hat Italiens Tennisstar Jannik Sinner auch Glückwünsche an seinen Landsmann und Formel-1-Piloten Kimi Antonelli geschickt. «Das hat zwar nichts mit Tennis zu tun, aber es war ein besonderer Tag für Italien», sagte Sinner nach dem 7:6, 7:6-Finalerfolg beim ATP-Masters in den USA gegen den Russen Daniil Medvedev.

Sinner outete sich dabei als «großer Formel-1-Fan». «Ein sehr, sehr junger Italiener, Kimi, hat Italien wieder an die Spitze gebracht, das ist einfach unglaublich. Also, danke, Kimi, danke Formel 1», sagte der Weltranglistenzweite und sendete somit eine Botschaft nach China, wo Stunden zuvor am Sonntagvormittag Antonelli den ersten Formel-1-Sieg eines Italieners seit 20 Jahren geholt hatte.

Mit erst 19 Jahren und 202 Tagen bescherte Antonelli vor seinem Teamkollegen und Australien-Auftaktsieger George Russell Mercedes den zweiten Doppelerfolg in dieser noch jungen Saison.