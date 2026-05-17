Jannik Sinner sichert sich den nächsten Meilenstein seiner Tennis-Karriere und gewinnt auch in Rom. Der sportliche Höhepunkt der Sandplatz-Saison steht nun unmittelbar bevor.

Rom (dpa) – Mit seinem ersten Titelgewinn in Rom untermauert Italiens Tennisstar Jannik Sinner seine Favoritenrolle für die French Open. Eine Woche vor dem Beginn des Grand-Slam-Events in Paris gewann der Weltranglisten-Erste das Endspiel in der italienischen Hauptstadt mit 6:4, 6:4 gegen den Norweger Casper Ruud. Nach anfänglichen Schwierigkeiten meisterte Sinner die Aufgabe souverän und wurde mit Sprechchören gefeiert.

Der 24-Jährige geriet zu Beginn mit einem Aufschlagverlust und 0:2 in Rückstand, glich diesen aber postwendend wieder aus. Mit seinem zweiten Break zum 5:4 schaffte Sinner die Vorentscheidung im ersten Satz. Im zweiten Durchgang führte der Topfavorit von Beginn an, nachdem er Ruud gleich das erste Aufschlagspiel zum 1:0 abnahm.

Wahnsinns-Serie von Sinner

Erst als zweiter männlicher Tennisprofi neben dem Serben Novak Djokovic hat Sinner nun bei allen neun Masters-1000-Turnieren mindestens einmal den Titel gefeiert. Zuvor war der Südtiroler bereits zum ersten Profi bei den Männern aufgestiegen, der fünf Masters-Turniere in Serie gewann. Nun entschied er auch das sechste Event nacheinander dieser zweithöchste Kategorie im Tennis nach den vier Grand-Slam-Turnieren für sich.

Klarer Favorit für Paris – vor Zverev

Auch bei den Turnieren zuvor in Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo und vor zwei Wochen in Madrid gegen Alexander Zverev gewann Sinner. Bei den French Open wird er vor dem Weltranglisten-Dritten Zverev an Position eins gesetzt sein und ist auch wegen der verletzungsbedingten Absage seines spanischen Rivalen Carlos Alcaraz klarer Topfavorit.

Zverev war in Rom überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Seinen für diese Woche geplanten Start in seiner Heimatstadt Hamburg sagte die deutsche Nummer eins wegen Rückenproblemen ab.