Seit seinem Wimbledon-Sieg im Juli hat Jannik Sinner kein Tennisturnier mehr bestritten. Eine neue Operation hat ihn wieder Zeit und Kraft gekostet.

Monte Carlo (dpa) – Der verletzte Tennisstar Jannik Sinner hat nach einer weiteren Operation Gewicht und Muskelmasse verloren. Der Italiener erzählte in dem Video eines Sponsors, dass er sich vor einigen Wochen die Mandeln entfernen ließ. «Vielleicht sieht man es am Gesicht, es ist ziemlich schmal», sagte der 25-Jährige in «Jannik Sinner Unfiltered – Health & Recovery».

Seit seinem Wimbledon-Triumph im Juli hat Sinner kein Turnier mehr bestritten und auch den Spitzenplatz in der Weltrangliste an den deutschen Star Alexander Zverev verloren. Wegen einer Knieverletzung beendete Sinner die ATP-Saison vorzeitig. Sein Ziel für das Comeback sind die Australian Open im Januar.

Sinner hadert mit Verletzung

«Es gab Tage, an denen ich nichts gespürt habe und problemlos spielen konnte, dann gab es Tage, an denen ich mich gar nicht rühren konnte. Sehr seltsam», erzählte Sinner nach einer Untersuchung am Knie in Lyon.

«Das Schlimmste an dieser Verletzung ist für mich, dass ich nicht antreten kann, ich kann kein Tennis spielen. Auch mein Leben außerhalb des Tennis ist etwas eingeschränkter, einfach weil ich Dinge, die mir wirklich Spaß machen, nicht tun kann, weil ich auch das Knie so gut wie nur möglich schützen will», berichtete Sinner weiter. «Und ich will nicht lügen: Es ist hart, die anderen spielen zu sehen und selbst nicht antreten zu können.»

Sinner, der künftig von Magnus Norman und nicht mehr von Darren Cahill betreut wird, ist nach eigener Aussage «noch weit davon entfernt», auf dem Platz wieder Tennis zu spielen. Er will nichts überstürzen. «Das lange Spiel, das langfristige Spiel ist viel wichtiger, als jetzt zu gewinnen», sagte er.