Schon beim Rasenklassiker in London schrieb Doppelspezialistin Laura Siegemund positive Schlagzeilen. Nun ist sie bei den US Open die letzte verbliebene deutsche Teilnehmerin.

New York (dpa) – Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund steht als Einzige aus einem deutschen Frauen-Trio in der dritten Runde der US Open. Gut drei Stunden nach der Aufgabe von Eva Lys setzte sich Siegemund nach einem schwachen Beginn mit 6:4, 6:2 gegen die Russin Anastassija Sacharowa durch.

Die 37-Jährige knüpft damit in New York an ihre Erfolgsserie vom Rasenklassiker in London an. Im Kampf um den Achtelfinaleinzug der US Open bekommt sie es nun am Samstag mit Sacharowas Landsfrau Jekaterina Alexandrowa zu tun.

Siegemund mit Oberschenkelproblemen erfolgreich

Mit bandagiertem Oberschenkel drehte die schwäbische Tennisspielerin einen 1:4-Rückstand. Sie steigerte sich und war insbesondere im zweiten Satz die bessere Spielerin.

Erstmals seit 2016 steht Siegemund bei den US Open wieder in der Runde der besten 32. Dabei hatte sie sich zuvor auf ihrer Nordamerika-Tour am Oberschenkel verletzt und mit dem Training aussetzen müssen.

Ihre deutsche Tennis-Kollegin Lys musste wegen gesundheitlicher Probleme beim Stande von 4:6, 0:3 gegen die Tschechin Linda Noskova ihre Hoffnungen auf den Drittrunden-Einzug bei dem Grand-Slam-Turnier aufgeben. Der Hamburgerin macht ihre rheumatische Autoimmunerkrankung zu schaffen. Die Schwäbin Tatjana Maria war bereits zum Auftakt gescheitert.