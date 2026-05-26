Laura Siegemund ist die erwartet unbequeme Gegnerin für eine der Titelfavoritinnen. Nach einem vergebenen Satzball kann sie die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Paris (dpa) – Tennisspielerin Laura Siegemund hat bei den French Open eine Überraschung gegen die Japanerin Naomi Osaka verpasst. Die 38-Jährige aus Metzingen verlor in der ersten Runde gegen die frühere Weltranglistenerste nach hartem Kampf mit 3:6, 6:7 (3:7). Siegemund scheiterte damit zum dritten Mal in Serie an der Auftakthürde von Roland Garros. Die Weltranglisten-47. tritt aber noch im Doppel-Wettbewerb bei den Frauen und im Mixed an.

Lob für die Schwäbin

Siegemund spielte gegen Osaka gut mit und brach vor allem im zweiten Satz verstärkt Osakas Rhythmus, indem sie zum Beispiel erfolgreich Stopps einsetzte – so wie beim Break. «Super gespielt, damit raubt sie ihr da wirklich den Nerv», sagte die frühere Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport: «Man sieht förmlich, wie es Osaka nervt.»

Doch Siegemund vergab einen Satzball und verlor ihr Aufschlagspiel. Im Tiebreak setzte sich die größere Qualität der viermaligen Grand-Slam-Turniergewinnerin Osaka vor allem beim Aufschlag durch.

«Da war mehr drin im zweiten Satz», meinte Rittner, die aber auch Osaka lobte: «Immer wenn es wichtig war, ist sie über ihren ersten Aufschlag aus kritischen Situationen rausgekommen.»