Sicherungshaftbefehl - Bundespolizei Trier nimmt 40-Jährigen fest

Gegen den Mann lag ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Trier vor. Ihm wird unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln und Diebstahl vorgeworfen.



Da der bereits in 20 Fällen polizeibekannte 40-Jährige der terminierten Hauptverhandlung unentschuldigt fernblieb, wurde die Sicherungshaft angeordnet.



Nach richterlicher Vorführung wurde er in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



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