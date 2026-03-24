Gegen den Mann lag ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Trier vor. Ihm wird unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln und Diebstahl vorgeworfen.
Da der bereits in 20 Fällen polizeibekannte 40-Jährige der terminierten Hauptverhandlung unentschuldigt fernblieb, wurde die Sicherungshaft angeordnet.
Nach richterlicher Vorführung wurde er in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
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Sicherungshaftbefehl - Bundespolizei Trier nimmt 40-Jährigen fest
Gegen den Mann lag ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Trier vor. Ihm wird unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln und Diebstahl vorgeworfen.