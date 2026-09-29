Der Feriengast soll Schlüssel zur Wohnung bekommen, obwohl Sie selbst verreist sind? Der Handwerker braucht auch einen Schlüssel - und der Putzdienst? Schlüsselboxen helfen. Doch nicht nur Ihnen.

Stuttgart (dpa/tmn) – Weiß man den Zahlencode, bekommt man den Schlüssel: Mancher kennt Schlüsselübergabeboxen, die so funktionieren, vom Ferienapartment. Andere nutzen die kleinen Boxen zu Hause, damit Kinder, Pflegedienstmitarbeiter, Handwerksbetriebe und Co. ohne persönliche Schlüsselübergabe in die Wohnung kommen. Das mag praktisch sein. Doch die Initiative K-Einbruch warnt vor den Schlüsseltresoren, die oft neben der Haustür montiert werden.

Denn die meisten solcher Außenboxen bieten demnach keinen ausreichenden Schutz vor Einbrechern und werden für diese schnell zur Einladung: Vor allem günstige Boxen halten der Initiative von Polizei und Wirtschaft zufolge mechanischen Angriffen kaum stand. Und ist die Box erst mal geknackt, halten Einbrecher den Schlüssel in der Hand – und gelangen damit ohne sichtbare Einbruchspuren an der Haustür direkt in die Wohnung.

Alternative per Handy

Will man dafür sorgen, dass Menschen ohne persönliche Schlüsselübergabe in die eigenen vier Wände kommen, rät K-Einbruch deshalb lieber auf elektronische Türschlösser auszuweichen.

Die werden auch Smart Locks genannt und sorgen dafür, dass sich eine Wohnungs- oder Haustür von festgelegten Zugangsberechtigten ohne klassischen Schlüssel öffnen und schließen lässt. Für viele der elektromechanischen Schließsysteme nutzt man dafür dann einfach das eigene Smartphone – und eine entsprechende App.

Zahlt die Versicherung?

Sie wollen nicht auf eine Außenbox für Ihren Schlüssel verzichten? Dann sollte die zumindest möglichst widerstandskräftig ausfallen: Dafür lässt sich K-Einbruch zufolge etwa auf eine Zertifizierung nach Richtlinie VdS 3898 achten. Nutzt man die Box für Gäste, etwa in der eigenen Ferienwohnung, sollte die Code-Vergabe digital und zeitgesteuert erfolgen, der PIN-Code nach der Abreise der Gäste also automatisch ungültig werden.

Wichtig: Wer eine Hausratversicherung hat, sollte außerdem vorab klären, wie es um den Versicherungsschutz bestellt ist, wenn man eine solche Box benutzt. Denn der Initiative von Polizei und Wirtschaft zufolge, werten Versicherer das Deponieren eines Schlüssels in einer «unzureichend widerstandsfähigen Außenbox» nicht selten als grobe Fahrlässigkeit. Die Folge: Der Schutz der Hausratsversicherung erlischt.