Hafjell (dpa) – Nach dem bis zum letzten Rennen spannenden Zweikampf um den Gesamtweltcup hat Ski-Star Mikaela Shiffrin ihre deutsche Rivalin Emma Aicher gelobt. «Emma, es war so eine Ehre, gegen dich anzutreten», schrieb die 31-Jährige bei Instagram. «Dein Skifahren, deine Energie und deine Persönlichkeit sind so inspirierend. Du hast eine glänzende Zukunft vor dir.»

Shiffrin hatte sich erst beim finalen Riesenslalom am Mittwoch in Norwegen die große Kristallkugel als Jahresbeste gesichert – in dem Rennen hätte auch die erst 22 Jahre alte Aicher den größtmöglichen Triumph im Weltcup schaffen können. Mit zehn Podestplätzen in dieser Saison – darunter drei Siegen – und zwei olympischen Silbermedaillen zeigte Aicher dennoch eine herausragende Saison. «Ich kann es kaum erwarten, dir zuzuschauen (und weiterhin gegen dich anzutreten... zumindest noch eine Weile)», schrieb Shiffrin.

Aicher zu Revanche im nächsten Winter: «Schauen wir mal»

«Es hat so viel Spaß gemacht, sie herauszufordern», sagte Aicher zu ihrem Winter und dem Generationsduell mit der Amerikanerin. «Ich bin skifahrerisch so viel besser geworden, darauf will ich aufbauen. Und dann schauen wir mal.» Aicher war als einzige Rennfahrerin in diesem Winter in allen Disziplinen auf Top-Niveau angetreten – mehr Events bestritt keine. «Es ist schön, jetzt dann mal ein bisschen von der Ski-Blase wegzukommen», schilderte sie.