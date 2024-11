SG Westerburg und die Sehnsucht nach Winterspeck im Herbst: Hochwald ist der nächste Hochkaräter für die Meuer-Elf

Westerburg. Dieser Herbst hat es in sich für Aufsteiger SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod: Im Heimspiel gegen die SG Hochwald bekommt es die Mannschaft von Trainer Oliver Meuer am heutigen Samstag (15.30 Uhr, in Westerburg) mit dem nächsten Schwergewicht der Fußball-Rheinlandliga zu tun. Mit derlei Reifeprüfungen hat der Neuling in der höchsten Spielklasse des Verbands zuletzt aber gute Erfahrungen gemacht.