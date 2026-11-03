Sexuelle Belästigung - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Am Montagnachmittag (2.11.2026) gegen 16:00 Uhr soll es in der Regionalbahn 25427, auf der Fahrt von Koblenz nach Boppard, zu einer sexuellen Belästigung einer 19-Jährigen gekommen sein.





Ein bisher unbekannter Mann, welcher in der Sitzgruppe neben ihr saß, habe die junge Frau mehrfach am Oberschenkel berührt und gestreichelt.



Der Tatverdächtige soll ca. 30 Jahre alt und dunkelhäutig sein. Er hat dunkle Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einem weißen Pullover mit Kapuze und einer hellen Jacke.



Reisende, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 43678 -0 zu melden.



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