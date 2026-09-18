Deutsch lernen, obwohl der Alltag voll ist: Welche Kursform zum eigenen Leben passt

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Wer nach der Arbeit das Kind abholen und versorgen oder andere Dinge organisieren muss, hat meist wenig Zeit für einen Deutschkurs. Wird aber ein wirklich geeigneter Kurs gesucht, der optimal zum eigenen Wochenplan, zu den bisherigen Deutschkenntnissen und zu den individuellen Zielen passt, kann regelmäßiger Unterricht auch in einem vollen Alltag Platz finden. So steigen die Chancen, am Ende wirklich von dem Kurs zu profitieren und das Gelernte im Alltag anwenden zu können.

Den Deutschkurs sinnvoll in den eigenen Wochenplan integrieren

or der eigentlichen Kurssuche ist es sinnvoll, die aktuellen regelmäßigen Termine in einem gut strukturierten Wochenplan zu visualisieren. So wird deutlich, welche Zeiten noch frei sind und wann noch genug Konzentration zum Lernen vorhanden ist. Die Art des Kurses ist ebenfalls entscheidend, denn hier gibt es eine große Auswahl. Wer beispielsweise Deutschkurse in Mainz betrachtet, findet bei iQ Lingua die folgenden Varianten:

Einzelunterricht

regelmäßige Gruppenkurse

Intensivkurse

Diese können jeweils in Präsenz oder online absolviert werden. Präsenzkurse haben den Vorteil, dass der Kontakt noch einmal deutlich persönlicher ist und sich auch vor und nach dem Unterricht zusätzliche Gelegenheiten für Gespräche auf Deutsch ergeben können. Online entfällt dafür die Anfahrt, wodurch sich der Unterricht leichter zwischen Arbeit und anderen Verpflichtungen einplanen lässt. Auch wer andernfalls Probleme mit der Kinderbetreuung hätte, profitiert von der Möglichkeit des Online-Unterrichts.

Welches Ziel hat der Kurs?

Es gibt unterschiedliche Gründe, einen Sprachkurs zu absolvieren. Denkbare Ziele sind beispielsweise:

Ein Gespräch beim Arzt führen können

Arbeitsanweisungen verstehen

Eine Prüfung absolvieren, um einen Nachweis vorlegen zu können

Wer sich vor allem im Gespräch verständigen können möchte, braucht im Kurs und auch außerhalb davon genügend Gelegenheit zum freien Sprechen mit wechselnden Gesprächspartnern. Für das Schreiben dagegen sollte der Kurs passende Übungsaufgaben und eine Korrektur bieten.

Ein Einstufungstest hilft dabei, den passenden Kurs zu finden. Bei einem Beratungsgespräch sollte außerdem zur Sprache gebracht werden, was bereits gut gelingt und wo es die größten Schwierigkeiten gibt. So bedeutet etwa eine gelingende Kommunikation im Alltag noch nicht automatisch, dass auch das Schreiben einer formellen E-Mail oder einer Bewerbung leichtfällt.

Wenn Nachweise benötigt werden, sind nicht alle Kurse geeignet

Wenn Nachweise über die Teilnahme am Kurs oder über die Sprachkenntnisse benötigt werden, muss zunächst mit der betreffenden Stelle geklärt werden, welchen Nachweis sie konkret fordert. Während Arbeitgeber oder Hochschulen eher einen Nachweis über das vorhandene Sprachniveau fordern, kann es für Behörden vor allem relevant sein, dass ein passender Kurs absolviert wurde.

Wenn klar ist, welcher Nachweis verlangt wird, muss ein geeigneter Kurs gefunden werden, der zur gegebenenfalls vorgesehenen Prüfung passt.

Ein Intensivkurs erfordert jeden Tag Zeit

Der regelmäßige Gruppenunterricht gibt der Woche einen Rahmen, und die gemeinsamen Übungen schaffen Anlässe für Gespräche, die beim eigenständigen Lernen fehlen würden. Zu groß sollte die Lerngruppe allerdings nicht sein, da sonst nicht genug Raum für Fragen und individuelle Anliegen wäre. Schließlich soll jeder der Beteiligten regelmäßig zu Wort kommen. Von Vorteil ist es, wenn die Teilnehmer ein ähnliches Sprachniveau haben. So wird niemand über- oder unterfordert.

Insbesondere wer nicht nur eine fremde Sprache lernt, sondern sich auch in einer neuen Umgebung zurechtfinden muss, kann beim Sprachkurs zudem Kontakte knüpfen, die oft über die Kursdauer hinaus anhalten.

Die feste Gruppe macht das Dranbleiben leichter

Seniorengerechtigkeit im Garten bedeutet nicht, die eigene grüne Oase aufzugeben. Es bedeutet, sie vorausschauend weiterzuentwickeln. Der Garten darf weiterhin blühen, duften, Arbeit machen und persönliche Handschrift tragen. Er sollte nur so gestaltet sein, dass er auch mit nachlassender Kraft noch erreichbar, sicher und angenehm bleibt.

Wer Wege, Sitzplätze, Schatten, Pflegeaufwand, Wasserstellen und Beleuchtung rechtzeitig mitdenkt, schafft einen Garten, der nicht nur heute funktioniert, sondern auch in den kommenden Jahren Freude bereitet. Genau das ist der Kern eines wirklich altersgerechten Gartens: Er nimmt Rücksicht, ohne seinen Charakter zu verlieren.

Schichtdienst kann bei festen Kursterminen ein Problem darstellen

Für Beschäftigte im Schichtdienst ist es oft nicht möglich, feste Kurstermine regelmäßig wahrzunehmen. Anstatt Fehlstunden anzuhäufen, dadurch Unterricht zu verpassen und den Anschluss zu verlieren, kann hier gegebenenfalls Einzelunterricht sinnvoll sein. Grade wenn etwa Kundengespräche geführt werden müssen, können im individuellen Unterricht typische Situationen durchgespielt werden, die anschließend im Beruf direkt umgesetzt werden können. Individueller Unterricht bedeutet allerdings nicht, dass gebuchte Termine beliebig verschoben werden können. Vor dem Vertragsabschluss sollten die Buchungsfristen und die Regeln für Absagen eindeutig geklärt werden.

Kurze Übungen mit konkretem Zweck sind besonders effektiv

Mehr ist nicht immer besser. Anstatt einfach möglichst lange zu lernen, ist es besser, sich auf konkrete Ziele festzulegen. Hier bieten sich unter anderem die folgenden Aufgaben an:

Telefonisch einen Termin vereinbaren

Jemand anderem den eigenen Arbeitsablauf erklären

Eine kurze Nachricht ohne Übersetzungshilfe verfassen

Durch die klaren Ziele ist sichergestellt, dass nicht immer wieder um vorhandene Probleme „herumgearbeitet" wird. Außerdem trägt auch das Erfolgserlebnis, wenn die Aufgabe bewältigt wurde, zum Lernerfolg bei. Durch die kurzen Zeitfenster lassen sich Übungen besser in den Alltag integrieren. Es ist dann gar nicht nötig, sich eine Stunde freizuhalten, sondern es können mehrfach über den Tag hinweg Übungen mit einer Dauer von ca. 10 Minuten eingestreut werden.

Vor der Buchung müssen die Bedingungen des Kurses klar sein

Der Preis eines Sprachkurses allein sagt noch wenig über seine Qualität und das Preis-Leistungsverhältnis aus. Auch ob der Kurs zu den individuellen Anforderungen passt, muss erst geklärt werden. Es ist daher sinnvoll, sich vor der Buchung eines Kurses noch einmal die folgenden fünf Fragen dazu zu stellen:

i rz-Media GmbH

Wenn eine Probestunde möglich ist, lässt sich dabei in Erfahrung bringen, ob das Tempo und die Lernatmosphäre passen. Wenn das Üben nicht nur effektiv ist, sondern auch noch Spaß macht und den eigenen Horizont erweitert, wird aus einem einfachen Sprachkurs ein echter Gewinn. Passt der Kurs nicht, sollte er nicht einfach dennoch gebucht werden, denn in der Regel gibt es Alternativen, die dann erfolgsversprechender sind und auch noch nach den ersten motivierten Kurstagen gut durchgehalten werden können.