Ohne ausländische Pflegekräfte kommen Senioreneinrichtungen und Pflegedienste auch im Westerwald nicht mehr aus. Im Bewusstsein der Bevölkerung kommt das erst langsam an. Die Leiter dreier Senioreneinrichtungen schildern die Situation.
Lesezeit 6 Minuten
Ob von den Philippinen, aus Indien oder Nigeria: Der Einsatz ausländischer Kräfte, auch von außerhalb der EU, ist in Pflegeeinrichtungen im Westerwald längst Alltag. Bis sie in der Pflege zum Einsatz kommen können, ist es jedoch oft ein schwieriger Weg.