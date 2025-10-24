Beispiele aus dem Westerwald Ohne ausländische Kräfte geht es in der Pflege nicht 24.10.2025, 13:00 Uhr

i Naomie Njonang (links im Bild) und Karen Chikurangua aus Simbabwe arbeiten als auszubildende Pflegekräfte im Westerwald Birgit Piehler

Ohne ausländische Pflegekräfte kommen Senioreneinrichtungen und Pflegedienste auch im Westerwald nicht mehr aus. Im Bewusstsein der Bevölkerung kommt das erst langsam an. Die Leiter dreier Senioreneinrichtungen schildern die Situation.

Ob von den Philippinen, aus Indien oder Nigeria: Der Einsatz ausländischer Kräfte, auch von außerhalb der EU, ist in Pflegeeinrichtungen im Westerwald längst Alltag. Bis sie in der Pflege zum Einsatz kommen können, ist es jedoch oft ein schwieriger Weg.







