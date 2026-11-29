Zverev hatte sich gute Chancen auf den Davis-Cup-Triumph ausgerechnet. Als es um die Trophäe geht, ist er aber schon im Urlaub. Im Finale zwischen Italien und Spanien fällt die Entscheidung im Doppel.

Bologna (dpa) – Auch ohne den verletzten Tennis-Topstar Jannik Sinner hat Italien den vierten Davis-Cup-Titel nacheinander gefeiert. In einem spannenden Finale in Bologna setzten sich die Gastgeber gegen Spanien mit 2:1 durch und verwehrten Carlos Alcaraz den erträumten Premieren-Erfolg in dem Nationen-Wettbewerb. Die italienischen Tennisprofis triumphierten wie 2023, 2024 und 2025.

Die Entscheidung fiel im abschließenden Doppel. Lorenzo Musetti und Andrea Vavassori ließen die Italiener mit einem 6:2, 7:5 gegen Alcaraz und Marcel Granollers jubeln.

Zuvor hatte Alcaraz mit dem 6:2, 7:6 (7:4) gegen French-Open-Finalist Flavio Cobolli den Ausgleich geschafft. Zu Beginn der Final-Begegnung hatte Musetti für die Gastgeber mit einem 6:7 (4:7), 6:2, 6:1 gegen Rafael Jodar vorgelegt. Auf Sinner mussten die Italiener verzichten, weil der 25-Jährige eine Knieverletzung auskuriert.

Deutschland startet gegen Kroatien

Die deutschen Tennisprofis hatten sich gute Chancen ausgerechnet, waren aber im Viertelfinale trotz eines Einzel-Sieges von Alexander Zverev an Großbritannien gescheitert. Anfang Februar 2027 startet das Team mit einem Auswärtsspiel in Kroatien den nächsten Anlauf auf den ersten Titel seit 1993, wie die Auslosung vor dem Finale ergab. Den Kroaten hatte die Auswahl erst im September gegenübergestanden und mit einem Heimerfolg im westfälischen Halle den Sprung unter die Top Acht perfekt gemacht.

Im Falle des erneuten Erfolgs würde Deutschland in der zweiten Qualifikationsrunde auf den Sieger der Begegnung zwischen Südkorea und Dänemark treffen. Vom 17. bis 19. September 2027 würde wieder auswärts die Qualifikation für die Finalrunde auf dem Spiel stehen.