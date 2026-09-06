Aryna Sabalenka bleibt bei den US Open weiter ohne Satzverlust und zieht erneut ins Viertelfinale ein. Damit erreicht sie eine besondere Marke.

New York (dpa) – Titelverteidigerin Aryna Sabalenka setzt ihren starken Lauf bei den US Open fort und hat zum sechsten Mal in Serie das Viertelfinale beim Grand-Slam-Turnier in New York erreicht. Die Tennis-Weltranglistenerste bezwang die Amerikanerin Taylor Townsend in 74 Minuten mit 6:4, 6:3. Damit hat sie im Turnierverlauf weiterhin keinen Satz abgegeben und wird ihrer Rolle als Topfavoritin gerecht.

«Danke, dass ihr so respektvoll wart und auch mal für mich gejubelt habt», sagte Sabalenka an das US-Publikum im Arthur Ashe Stadium gerichtet. Die 28-Jährige nahm ihrer Gegnerin siebenmal den Aufschlag ab.

Sabalenka hatte den Titel bei den US Open in den vergangenen beiden Jahren gewonnen. Sie ist die erste Spielerin seit Serena Williams (2011-2016), die sechsmal in Serie in der Runde der besten Acht steht.