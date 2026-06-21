Dank einer Wildcard: Serena Williams wird in London nicht nur im Doppel antreten. Es ist ihr erster Grand-Slam-Auftritt seit 2022.

London (dpa) – Tennis-Ikone Serena Williams kehrt auf die große Einzel-Bühne zurück. Die siebenmalige Wimbledon-Siegerin erhielt für das traditionsreiche Grand-Slam-Rasenturnier in England eine Wildcard und wird damit erstmals seit fast vier Jahren wieder ein Einzel bei einem Major bestreiten. Das teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Ihre Teilnahme im Doppel gemeinsam mit ihrer Schwester Venus Williams war schon vor wenigen Tagen verkündet worden.

Die mittlerweile 44 Jahre alte US-Amerikanerin hatte ihr bislang letztes Grand-Slam-Einzel bei den US Open 2022 gespielt und damals in der dritten Runde gegen die Australierin Ajla Tomljanović in drei Sätzen verloren. Anschließend zog sie sich zunächst vom Profi-Tennis zurück. Erst am 9. Juni hatte die zweifache Mutter ihr Comeback im Doppel im Londoner Queen's Club gefeiert – mit der Kanadierin Victoria Mboko.

Kürzlich hatte Serena Williams beim Berliner WTA-Turnier Fragen nach einer Einzel-Wildcard für Wimbledon noch offen gelassen. Zu diesem Zeitpunkt war noch ein Startplatz im Einzel-Hauptfeld der Frauen frei geblieben. Nun ist klar, dass die 23-malige Grand-Slam-Siegerin diesen einnehmen wird.