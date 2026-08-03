Serena Williams gab im Sommer ihr Tennis-Comeback. Doch der besonders erwartete Doppel-Auftritt in Wimbledon mit ihrer Schwester Venus fiel wegen einer Verletzung aus. Nun gibt es einen neuen Termin.

London (dpa) – Das zuletzt ausgefallene Doppel-Comeback von Tennis-Star Serena Williams an der Seite ihrer Schwester Venus hat einen neuen Termin. Nachdem die 44 Jahre alte US-Amerikanerin in Wimbledon den gemeinsamen Auftritt wegen einer Knieverletzung absagen musste, soll es nun in Cincinnati klappen. Wie der Veranstalter mitteilte, erhalten die Williams-Schwestern eine Wild Card fürs Doppel, Venus darüber hinaus auch eine für den Einzel-Wettbewerb. Das WTA-1000-Turnier beginnt am 11. August mit Qualifikationsspielen, zwei Tage später startet das Hauptfeld.

Das vor wenigen Wochen in Wimbledon ausgefallene Doppel-Comeback mit ihrer Schwester Venus (46) hatte Serena Williams bei Instagram bedauert. «Es bricht mir das Herz», schrieb sie. «Die Rückkehr zum Wettkampf war ein Geschenk, und die Gelegenheit, noch einmal an der Seite von Venus zu spielen, bedeutete mir alles.»

Zuvor hatte sie bei dem Londoner Rasenklassiker ihr erstes Einzel seit knapp vier Jahren in drei Sätzen gegen die Australierin Maya Joint verloren. Auf ihrem Instagram-Post war danach zu sehen, wie Williams einen Verband am rechten Bein trug und humpelte.