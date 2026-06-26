Serena Williams kehrt mit 44 Jahren und als Mutter zweier Töchter zurück nach Wimbledon. Wie die Tennis-Szene reagiert und welche Erwartungen, aber auch Zweifel mit ihrem Comeback verbunden sind.

London (dpa) – Serena Williams, wie sie am Centre Court von Wimbledon vorbeischlendert. Serena Williams, wie sie auf dem Weg zum Training am Handy ist. Oder Serena Williams, wie sie den serbischen Topstar Novak Djokovic zur Begrüßung abklatscht. Viele Augen sind auf die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin gerichtet. Mit 44 Jahren, als zweifache Mutter und nach vier Jahren Tennis-Pause kehrt die US-Amerikanerin nach London zurück.

Schon ihr Comeback im Doppel auf der Tour und erst recht beim prestigeträchtigen Rasenklassiker an der Seite ihrer Schwester Venus Williams (46) sind faszinierende Geschichten. Rührend, weil sie möchte, dass ihre beiden Töchter Adira (2) und Olympia (8) ihre Auftritte miterleben. Doch damit nicht genug. Mit ihrem Start sogar im Einzel hebt die siebenmalige Wimbledon-Siegerin das enorme Interesse an ihrer Rückkehr auf eine neue Stufe.

«Sie ist eine Legende. Es ist inspirierend, das zu sehen», sagte die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka. Die viermalige Grand-Slam-Turniersiegerin ist einer der wenigen ganz großen Namen im aktuellen Frauen-Tennis. Die Strahlkraft einer Serena Williams besitzt die Belarussin nicht.

Keine Spielerin hat die Sportart seit Beginn des Jahrtausends so geprägt wie die jüngere der beiden Williams-Schwestern. In den vergangenen Jahren war es immer wieder mal ein Kritikpunkt, dass es bei den Frauen zu wenige schillernde Persönlichkeiten gebe.

Das kann das Comeback auslösen

Auch deswegen ist das Comeback eine gute Nachricht für den Tennissport, wie Sabalenka meint und auch Boris Becker argumentiert. Tennis wird von diesem Comeback profitieren, da ist sich Becker sicher.

«Sie ist einfach ein echter Superstar und auch deswegen boomt unser Sport», sagte die Tennis-Ikone im Podcast mit Ex-Spielerin Andrea Petkovic. Ein Einzel von Serena Williams in Wimbledon führe zu einem Rekord an Fernseh-Zuschauern, mutmaßte er. «Tennis braucht Zugpferde», betonte Becker.

Was Serena Williams zu ihrer Rückkehr sagt

Mit einer schlichten Zeile hatten die Veranstalter acht Tage vor dem Auftakt des dritten von vier Grand-Slam-Turnieren der Saison Spekulationen ein Ende bereitet. «Serena Williams nimmt als Wildcard-Spielerin am Frauen-Einzel 2026 teil», hieß es in der Überschrift der Mitteilung der Organisatoren – keine aktuelle sportliche Qualifikation nötig also. Die letzte der acht zu vergebenen Wildcards des Frauen-Wettbewerbs hatten die Veranstalter für Williams zurückgehalten, bis sie sich entschieden hatte. Fürs Doppel hatten die Williams-Schwestern kurz zuvor eine Wildcard erhalten.

«Dieser Moment ist auch für meine Töchter. Ich möchte, dass sie sehen, was für eine starke Frau ich bin, wer ich bin», sagte Williams, bevor sie vor gut zwei Wochen in der Doppel-Konkurrenz von Queen's erstmals wieder auf dem Platz im Rampenlicht stand. Sie habe «nichts zu beweisen».

Wieso die Williams-Karriere bemerkenswert ist

Die Williams-Geschichte ist auch die Familien-Geschichte des Aufstiegs aus einem Problem-Vorort von Los Angeles und von schäbigen Tennis-Courts mit Vater Richard als Trainer hin zu Superstars. In einem elitären Sport. Für viele gilt Serena Williams als die beste Tennisspielerin der Geschichte, auch wenn die Australierin Margaret Court einen Major-Titel mehr gewonnen hat.

Bei den US Open 2022 hatte sich die Amerikanerin verabschiedet, knapp ein Jahr später bekam sie ihre zweite Tochter. 319 Wochen führte Williams die Weltrangliste an, gewann 73 Titel. Zu Beginn ihrer Karriere trat sie gegen Steffi Graf an. Heute trifft sie auf Spielerinnen, für die sie ein Vorbild war.

Fragezeichen hinter der Form

Doch was ist Serena Williams nun imstande zu leisten? Im Doppel dürfte den Schwestern mehr zuzutrauen sein als Serena Williams im Einzel. Gemeinsam haben die beiden drei Olympia-Goldmedaillen und 14 Grand-Slam-Titel gewonnen. Sechs Wimbledon-Titel schmücken ihre gemeinsame Bilanz. Der letzte ist allerdings schon zehn Jahre her – ebenso wie Serena Williams' letzter Einzel-Triumph beim Rasenklassiker.

«Es wird einfach unglaublich sein, da rauszugehen. Es kommt mir irgendwie unwirklich vor», sagte Venus Williams, die noch sporadisch auf der Tour dabei ist. «Wir wissen, dass wir beide das Potenzial haben, großartig zu spielen. Also hoffen wir, dass wir das umsetzen können.»

Aber wie stark ist Serena Williams noch im Einzel? Becker sieht auch ein Risiko für die Marke Serena Williams. «Wenn, muss sie gewinnen. Sie muss das Turnier nicht gewinnen, aber ein paar Matches soll sie gewinnen. Dann ist alles gut.»