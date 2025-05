Paris (dpa) – Seit seinem Rücktritt im November des vergangenen Jahres hat Rafael Nadal kein Tennis mehr gespielt. «Ich habe seitdem keinen Schläger in der Hand gehabt», sagte Nadal bei den French Open in Paris. «Und ich habe es nicht vermisst», erklärte der Spanier, der vom französischen Tennis-Verband mit einer emotionalen Zeremonie für seine eindrucksvolle Karriere und seine 14 Titel im Stade Roland Garros geehrt wurde.

Nach dem Ende seiner Karriere habe er eine Zeit lang auch seinen Ehrgeiz verloren. «Ich habe Golf gespielt und es war mir egal, wie ich gespielt habe. Das kannte ich überhaupt nicht», sagte der 38 Jahre alte Mallorquiner. Inzwischen sei dieses Gefühl aber zurückgekommen.

Auch den Tennisschläger will Nadal wieder in die Hand nehmen. «Ich werde wieder auf den Platz gehen. Ich habe vor, in Zukunft hier und da einen Showkampf zu spielen. Da will man sich gut präsentieren», sagte der Mann mit insgesamt 22 gewonnenen Grand-Slam-Titeln.