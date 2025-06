Ella Seidel übersteht die Qualifikation für Wimbledon. Insgesamt sind aber so wenig deutsche Tennisprofis beim Rasen-Klassiker dabei wie schon lange nicht mehr.

London (dpa) – Ella Seidel hat als einziger deutscher Tennisprofi den Sprung über die Qualifikation ins Hauptfeld von Wimbledon geschafft. Die 20-Jährige bezwang die Kroatin Jana Fett mit 6:2, 4:6, 6:3. Sie steht nach drei Siegen nun erstmals in der ersten Runde des Rasen-Klassikers. Seidel hatte sich zuvor bereits gegen die frühere Viertelfinalistin Jule Niemeier durchgesetzt.

Deutscher Wimbledon-Tiefstwert seit 1982

Insgesamt sind damit vor der Auslosung am Freitag (11.00 Uhr MESZ) nur sieben deutsche Profis im Einzel bei dem Grand-Slam-Turnier dabei. So wenige waren es in Wimbledon zuletzt vor 43 Jahren (6).

Die größten Chancen darf sich von Montag an der Weltranglistendritte Alexander Zverev ausrechnen, auch wenn er bislang in Wimbledon nicht über das Achtelfinale hinausgekommen ist. Zudem sind noch Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff bei den Herren und neben Seidel noch Eva Lys, Tatjana Maria und Laura Siegemund bei den Damen dabei.