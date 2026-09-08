Tennisstar Aryna Sabalenka muss ans Limit gehen: Nach Rückstand im dritten Satz steht sie bei den US Open im Halbfinale. Die Top-Position in der Weltrangliste ist dennoch in Gefahr.

New York (dpa) – Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat in einem Tennis-Krimi das Aus bei den US Open verhindert und zum sechsten Mal in Serie das Halbfinale von New York erreicht. Die Weltranglistenerste aus Belarus bezwang die tschechische Wimbledonsiegerin Linda Noskova knapp mit 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7). Damit hat Sabalenka die Chance auf ihren dritten US-Open-Titel in Serie, dies gelang zuletzt Serena Williams von 2012 bis 2014.

Im dritten Satz lag die Favoritin bereits mit einem Break 2:4 zurück, kämpfte sich aber wieder ins Match. «Was für ein Kampf! Ich bin sprachlos, ich habe mich komplett an meine Grenze gebracht. Ich habe schon gedacht, dass das Spiel vorbei ist», sagte Sabalenka.

Sabalenka muss um Spitzenposition in Weltrangliste zittern

Den Matchball im Tie-Break verwandelte sie mit einem krachenden Ass mit dem zweiten Aufschlag. «Das war ein ganz wichtiger Punkt. Es zeigt einfach, dass ich bereit für den Kampf bin», sagte sie.

Um nach dem Grand-Slam-Turnier in New York die Nummer eins der Weltrangliste zu behalten, muss sie das Turnier gewinnen und darauf hoffen, dass die Kasachin Jelena Rybakina im Viertelfinale ausscheidet. Im Halbfinale trifft Sabalenka auf die Siegerin des US-Duells zwischen Jessica Pegula und Emma Navarro.