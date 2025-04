Schwerin hat es vor eigenem Publikum in der Hand, im dritten Duell gegen den DSC die 13. Meisterschaft klarzumachen. Die Gäste sind anfangs klar besser, aber dem SSC gelingt eine furiose Aufholjagd.

Schwerin (dpa) – Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben gleich ihre erste Chance gegen den Dresdner SC genutzt und sind neuer deutscher Meister. Im dritten Spiel der Finalserie nach dem Modus best-of-five bezwang der SSC den Pokalsieger nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 (23:25, 18:25, 25:15, 25:21, 15:11) und schaffte damit den dritten notwendigen Erfolg.

Die beiden Duelle zuvor hatten die Mecklenburgerinnen jeweils mit 3:0 für sich entschieden. Der Rekordchampion feierte damit seinen 13. Titel und triumphierte das erste Mal seit 2018 wieder.

Schwerin trotz Rückstand und Rückschlägen

Der Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski reichte im ersten Satz eine 21:18-Führung nicht, um diesen Durchgang für sich zu entscheiden. Die Gäste erwiesen sich in der Schlussphase besser in der Annahme und im Aufschlag und drehten das Ergebnis noch. Zwar startete der SSC dann besser in den zweiten Abschnitt, doch nach den ersten Ballwechseln dominierte Dresden erneut und zog auf 11:5 davon. Von diesem Rückstand erholte sich der SSC nicht mehr.

Schwerin aber kämpfte sich anschließend zurück in das Spiel und verkürzte auf 1:2 nach Sätzen. Auch den vierten Durchgang verbuchte das Koslowski-Team für sich, obwohl es zwischenzeitlich eine 17:11-Führung aus der Hand gab, und erzwang damit den Tiebreak. In diesem erspielte sich der SSC schließlich drei Matchbälle und machte gleich mit dem ersten den umjubelten Triumph perfekt.