Die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder sind mit einer Niederlage in die Conference-Halbfinals der NBA-Playoffs gestartet. Für einen anderen Deutschen lief es erfolgreicher.

Detroit (dpa) – Die Cleveland Cavaliers haben in den NBA-Playoffs Spiel eins der Conference-Halbfinals im Osten verloren. Das Team um Deutschlands Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder unterlag bei den Detroit Pistons mit 101:111. Insgesamt vier Siege sind für den Einzug in die Conference Finals vonnöten.

Beide Teams mussten in der ersten Playoff-Runde über die volle Distanz von sieben Spielen gehen. Während Cleveland die Toronto Raptors ausschaltete, holten die topgesetzten Pistons gegen die Orlando Magic um Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva einen 1:3-Rückstand auf.

Im direkten Duell erwischte Detroit vor heimischer Kulisse den besseren Start und ließ sich die 17-Punkte-Führung nach dem ersten Viertel nicht mehr nehmen. Gleich sechs Spieler der Gastgeber punkteten doppelt. Schröder kam für die Cavs von der Bank aus in 16 Minuten auf neun Zähler, drei Assists und einen Rebound. Weiter geht es in der Serie in der Nacht auf Freitag. Tip-off ist um 01.00 Uhr (MESZ) erneut in der Little Caesers Arena in Detroit.

Hartenstein und Oklahoma souverän

Derweil wurde Titelverteidiger Oklahoma City Thunder seiner Favoritenrolle in Spiel eins gegen die Los Angeles Lakers im Westen gerecht. Trotz eines erneut starken LeBron James aufseiten der Gäste siegten die Thunder um Isaiah Hartenstein im heimischen Paycom Center mit 108:90.

Ohne den weiterhin verletzten Luka Doncic entwickelten die Lakers offensiv zu wenig Durchschlagskraft. Dabei erzielte James, der sein Team mit überragenden Leistungen durch Runde eins gegen die Houston Rockets führte, 27 Punkte und traf 70 Prozent seiner Würfe aus dem Feld. Für Oklahoma, bisher ungeschlagen in den Playoffs, durfte Hartenstein von Beginn an ran. Der 28-Jährige kam an seinem Geburtstag auf acht Punkte, neun Rebounds, vier Assists und einen Steal.

Spiel zwei der Serie findet in der Nacht auf Freitag (03.30 Uhr) erneut in Oklahoma statt.